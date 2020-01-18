Полиция провела операцию в поселке Мехдиабад Абшеронского района.

Как сообщает АПА, в результате операции была задержана женщина по прозвищу «Икош».

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Мехдиабадского отделения полиции, была задержана и привлечена к ответственности Илкяна Набиева (1996 г. р.). При осмотре ее квартиры были обнаружены 5 граммов героина, 2 грамма метадона, весы и другие наркотические вещества.

Илькяна Набиева была доставлена в отделение полиции. Она призналась, что уже два года занимается этим делом, и 8 месяцев, как продавала героин.

По факту ведется расследование.

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