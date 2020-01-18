В Баку произошло ДТП, повлекшее смерть школьницы.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, 17 января около 8 часов вечера на территории поселка Бина Хазарского района автомобиль марки Ford, управляемый жителем города Баку А.Аллахвердиевым, сбил переходившую дорогу 14-летнюю Насибу Теймурову. Получившая телесные повреждения девушка скончалась по дороге в больницу.

По факту в Управлении полиции Хазарского района ведется расследование. Издание отмечает, что Н.Теймурова была ученицей средней школы.

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