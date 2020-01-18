Трагедия 20 Января было не просто трагедией, которую пережил азербайджанский народ, это было кровавое преступление, совершенное против него, заявил вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал на церемонии поминовения в ПЕА в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

Ахмедов отметил, что виновники этого преступления — тогдашняя советская империя, и те кто ею руководил: «В истории практически нет упоминаний о случаях, когда преступления оставались безнаказанными. Однако ни один из виновников этой трагедии, ни те, кто приказал, совершить преступление, ни его исполнители до сегодняшнего дня не наказаны. На следующий день после трагедии общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев решительно обвинил настоящего виновника трагедии Горбачева, который был тогда руководителем Советского союза, потребовав дать политико-правовую оценку тем событиям. Считаю, что дату трагедии, совершенной 30 лет назад мы не должны воспринимать лишь как день скорби в азербайджанской истории. Это одна из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы. Прошло 30 лет и сегодня Азербайджан независимое государство, примерно через год после тех событий, произошел распад Советского союза, и Азербайджан обрел независимость. Сегодня мы особо подчеркиваем, что в деле обретения независимости Азербайджана, в нашем выборе независимого пути развития была велика роль шехидов, отдавших свои жизни в ходе трагических событий 20 Января. Азербайджанский народ не забывает и никогда не забудет эту трагедию и ее жертв», приводит его слова Трепд.

Выступивший затем на мероприятии замминистра труда и социальной защиты Анар Алиев отметил, что трагедия 20 Января вписана в историю азербайджанского народа как «трагедия кровавого января»:

«События 20 января 1990 года, внезапная военная агрессия, которую советская армия осуществила против азербайджанского народа — тяжелейшее преступление против человечности», — сказал замминистра.

Minval.az