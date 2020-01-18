В результате индексации в этом месяце в Азербайджане будет очередное повышение пенсий. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Говоря об итогах 2019 года, Бабаев сказал, что двумя наиболее важными достижениями прошедшего года были два пакета реформ, которые стали революционными шагами в социальной сфере, обеспечившие непосредственную поддержку для улучшения благосостояния 4 млн 200 тыс. граждан.

Министр напомнил, что в 2019-м году среднемесячные пенсии выросли на 15%, в том числе, пенсии по возрасту – на 15%, по инвалидности – на 22%.

Minval.az