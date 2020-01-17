В 2019 году общий объем производства действующей в Азербайджане золотодобывающей компании Anglo Asian Mining PLC вырос на 1,7 процента до 82,8 тысячи унций в золотом эквиваленте (2018 год – 81,4 тысячи унций), говорится в сообщении компании.

По данным Anglo Asian Mining, производство золота составило 70,1 тысячи унций, сократившись относительно 2018 года на 3,7 процента. При этом, производство меди составило 2,21 тонны, увеличившись относительно 2018 года на 34,4 процента, серебра — 159,4 тысячи унций, сократившись на 24,2 процента в годовом исчислении.

Продажи золота в слитках в 2019 году составили 54,1 тысячи унций в среднем по 1 410 доллара за унцию (для сравнения: в 2018 году продажи золота в слитках составили 59,5 тысячи унции в среднем по 1 265 доллара за унцию).

Minval.az