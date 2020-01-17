Известный российский миллиардер, президент компании «Крокус» Араз Агаларов в интервью изданию «Комсомольская правда» оценил недавнее революционно-историческое послание Путина. «Минвал» приводит выдержки из этого интервью, касающиеся качеств нового российского премьера Мишустина.

— Что касается Мишустина, я вам могу сказать одно: он сумел организовать — об этом я знаю не понаслышке, потому что нас всех это коснулось — действительно, лучшую в мире систему налоговых сборов. По сути дела, вся огромная страна «сидит» на одной кассе, которая находится у него. И все пробитые чеки, как ни фантастично это звучит, он видит. Он видит каждую пробитую пачку молока или килограмм сахара. По всей стране! И это, конечно, невероятное достижение. Теперь я перехожу к тому, какая новому премьеру сейчас будет поставлена задача и что он будет делать…

Сегодня, я думаю, новому премьеру придется выстроить такую же систему слежения за расходованием денег, как и — система слежения за сборами. Если ему удастся сделать это в кратчайшие сроки, то результат будет действительно очень близким и очень видным.

Потому что проектов много, денег много, но как это все организовать? Даже технически сложновато. Михаилу Мишустину, как человеку, хорошо владеющему программным мастерством — он и программист, и компьютерщик, и организатор, и инженер — ему это будет немножко полегче.

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