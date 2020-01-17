Армия Азербайджана расположилась на 52-м месте из 137 в рейтинге армий издания Global Firepower.

На первом месте находится армия США, далее идут Россия, Китай, Индия.

Братская Турция находится в данном рейтинге на 9-м месте – между Великобританией и Германией.

Армянские оккупанты расположились в этом списке на 96-м месте – между Чадом и Танзанией.

Издание Global Firepower оценивало страны по 55 показателям. В их числе — количество оружия, военной техники, численность армии, а также транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

Minval.az