За большие заслуги в развитии культуры Азербайджана орденом «Шараф» награждена Джаннат Алибей гызы Салимова.
Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
За большие заслуги в развитии культуры Азербайджана орденом «Шараф» награждена Джаннат Алибей гызы Салимова.
Как сообщает АПА, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Дата: 2020/01/17 17:37
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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