В связи с осенне-зимним периодом участились случаи простудных заболеваний. Из-за похолодания возрастают тенденции к распространению бактерий и вирусов. Об в этом заявил главный педиатр республики Насиб Гулиев.

Он отметил, что скопление детей в детсадах, школах и коллективах повышает риск распространения бактерий и вирусов, с другой стороны, этому способствует снижение иммунитета.

«Поэтому в нынешнем году, как и в предшествующие, среди детей наблюдаются вирусные заболевания. Эти вирусы различной природы. Среди них встречаются аденовирусы, риновирусы, парагрипы, грипы и ротавирусы», — передает его слова Репорт.

Он отметил, что подчас эти заболевания не воспринимают всерьез, относя к обычному гриппу, хотя такой подход чреват осложнениями: «При классическом течении болезни все симптомы проходят в течение недели. Ресурсы организма мобилизуются и подавляют инфекцию. Однако опасность вирусного заболевания состоит в том, что оно чревато осложнениями. То, что считается обычным гриппом, может обернуться менингитом, кровотечением и иными опасными осложнениями. Поэтому родители и медработники должны отнестись к этому серьезно».

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