18 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, возможен туман. Однако ночью и вечером местами возможны дожди. В течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 774 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 7-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером местами ожидаются дожди, в горных районах снег. Временами ожидается туман. Будет дуть западный ветер, днем временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Minval.az