Старт «дипломатического года» в Азербайджане уже ознаменовался двумя крупными победами на западном направлении. Европарламент большинством голосов принял резолюцию «Об общей политике ЕС в области внешней политики и безопасности». В этом документе, как подчеркивает МИД Азербайджана, в пункте 36 этой резолюции Европейский союз (ЕС) в очередной раз подтвердил свое обязательство по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств-членов Восточного партнерства в рамках международно признанных границ. Кроме того, в документе представлен единый подход ко всем конфликтам на территории стран «Восточного партнерства», а также содержится призыв к их урегулированию в соответствии с нормами и принципами международного права. Можно, конечно, долго спорить, удастся ли азербайджанской дипломатии на этом основании добиться введения против Иревана реальных санкций по примеру последствий «крымнаша» для России. Но Азербайджан своими силами обеспечивает нешуточное экономическое давление на Армению, изолировав ее от региональных суперпроектов. В любом случае такой документ заслуживает высокой оценки сам по себе. Это и поддержка территориальной целостности Азербайджана, и отказ Европы от «двойных стандартов» в отношении конфликтов на пространстве «Восточного партнерства». Азербайджану есть что записать себе в актив. Плюс ко всему куда важнее продемонстрированный «тренд». Принятая Европарламентом резолюция еще раз продемонстрировала, что мировое общественное мнение в отношении Карабаха сдвигается, позиция Европы — тоже. Плюс ко всему Азербайджан добивается впечатляющих успехов на тех «площадках», где еще недавно мало кто сомневался в иреванской «монополии».

Показательно, что в Иреване постарались «не заметить», что евродепутаты отвесили Армении впечатляющую пощечину. Даже думающие армянские эксперты не решаются озвучить вопрос: как это так получилось, что во время «шашлычного дымб-дымб-ху» Никол Воваевич обещал «прорыв на западном направлении», но вместо дивидендов Армения получает только тумаки и оплеухи? Почему политическое шоу на иреванских улицах ожидаемого впечатления на Европу и США не произвело?

Ответ, впрочем, понятен. Европа ориентируется не на шоу-эффекты, а на реальную политику. А в этой реальной политике в Армении вслед за путинской конституционной реформой послушно заговаривают о своей. Осторожно намекают, надо ли Иревану подумать о том, чтобы получить контроль над собственными границами — сегодня их, напомним, контролирует по сути ФСБ России. И вот интересно: какой интерес, хотя бы теоретически, может представлять для Запада Армения, которая не контролирует собственных границ, не определяет, у кого и за сколько покупать газ и даже не решает, сколько будет стоить билет на электричку из Иревана в Гюмри?

А теперь внимательно и серьезно. Резолюция Европарламента появилась на свет после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и недвусмысленно дал понять, что Азербайджан не рассматривает для себя «евроинтеграционных» перспектив. Более того, глава государства подверг критике и многие «переговорные позиции» ЕС уже в рамках подготовки соглашения о стратегическом партнерстве. Дело не только и не столько в том, что евроверхушка не стала обижаться на Азербайджан. Важно другое. В Страсбурге и Брюсселе поняли главный «стержень» внешнеполитического курса, который проводит наша страна под руководством президента Ильхама Алиева: в Азербайджане ведут свою политику, опираясь на собственные интересы. А еще с чувством собственного достоинства. И если Евросоюз хочет с Азербайджаном добрых и конструктивных отношений, то во главу угла надо ставить коренные интересы самого Азербайджана. Тем более что и международное право никто не отменял.

При этом благодаря и внешнеполитическим инициативам президента Ильхама Алиева, и региональным экономическим проектам, и политическим реформам, осуществляемым в нашей стране, роль и авторитет Азербайджана в последние годы возросли. И продолжают расти. Это констатируют уже и в Вашингтоне. Об этом, напомним, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, отметив, что США намерены работать над тем, чтобы «побудить республики бывшего СССР стать более совместимыми со странами НАТО», и призвал союзников и партнеров по всему миру рассматривать Америку в качестве своего предпочтительного партнера по безопасности и остерегаться рисков, которые возникают, когда «страны заигрывают с военными приобретениями из Китая и России». Намек на Анкару и С-400 получился достаточно прозрачным. Но по меньшей мере не исключено, что в Вашингтоне задумываются о вытеснении РФ и с азербайджанского оружейного рынка. Об этом, напомним, говорил во время своего визита на Южный Кавказ Джон Болтон. Он, правда, пост советника по национальной безопасности президента США уже покинул, но интересы и мнения остались. Как и приобретенные Азербайджаном вертолеты BELL. В переводе: Азербайджану под руководством Ильхама Алиева уже удалось «пробить брешь» в американском оружейном эмбарго.

Но главный итог этих кардинальных подвижек в другом. На «азербайджанском треке» с западной «стороны», судя по многим косвенным признакам, уже давно не ставится вопрос в стиле «а где вообще находится этот Азербайджан». Сегодня на повестке дня — и в тренде — другие формулировки: что Запад может (и должен) ПРЕДЛОЖИТЬ Азербайджану, чтобы закрепить и углубить партнерство.

В чем секрет? Нефть? Газ? Удобное стратегическое положение? Да. Но не только. И не столько. Ко всему этому надо было еще приложить политику. А имеющиеся на руках козыри, пардон, еще суметь разыграть. В переводе: не просто иметь в своих недрах углеводороды, но еще проявить политическую волю и создать независимую систему его экспорта. Реализовать проекты уровня трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и «Южного газового коридора». Не просто занимать удобное геополитическое положение, но еще и провести ту «инфраструктурную революцию», которая была осуществлена в нашей стране по инициативе и под руководством Ильхама Алиева. А затем тоже проявить политическую волю, открыв эту свою инфраструктуру для натовской «логистики». И самое главное, Азербайджан проводит самостоятельную внешнюю политику. Кардинальные решения принимаются в Баку и в интересах Азербайджана. И теперь понятно, что на Западе это понимают и учитывают.

Это и называется — «играть в высшей лиге».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az