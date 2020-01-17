Трагедию 20 Января следует рассматривать как событие, которое началось в Сумгайыте и после данной трагедии продолжилось в Ходжалы. Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев напомнил, что проводилась этническая чистка в отношении азербайджанцев, проживавших на территории Армении, этот процесс шел и в Нагорном Карабахе:

«Эти процессы начались именно после отстранения Гейдара Алиева от руководства в период СССР. Трагедию 20 Января нужно рассматривать и с военной точки зрения. Был разработан план оккупации Баку как чужого города, при его осуществлении были использованы танковые и другие подразделения, не хватало только артиллерии. Цель заключалась в том, чтобы совершить массовое убийство людей на улицах. Этот процесс был осуществлен также в условиях информационной блокады. Иностранные журналисты были аккредитованы в Москве и не были допущены в Баку. В результате самоотверженности немногих журналистов, после посещения Гейдаром Алиевым представительства Азербайджана и проведения им пресс-конференции, в международных СМИ появилась другая картина. Международные СМИ писали, что в Баку произошла трагедия. 15 октября Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Еще не поздно отозвать Нобелевскую премию мира у Горбачева», – передает слова Гаджиева АПА.

По словам Х.Гаджиева, советское правительство хотело сломить волю азербайджанского народа.

«Но это им не удалось. Мы добились независимости. Мы должны защищать свою независимость. Ее защита – трудная задача, это история успеха, и Азербайджан добивается все новых успехов. Мы гордимся тем, что 20 Января наши шехиды отдали свои жизни за независимость страны», – добавил он.

Minval.az