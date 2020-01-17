Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) составила рейтинг с наибольшим процентом ожирения среди женского населения европейского региона.

Согласно исследованию, последнее место в данном рейтинге занял Азербайджан (15,8%), где женщины наименее страдают ожирением. Таким образом, наиболее стройные женщины в Европе живут в Азербайджане.

Второе место с конца рейтинга занимает Молдова, где ожирением страдают 16,2% представительниц прекрасного пола, третье – делят Босния и Герцеговина и Армения с 17,1%, пишет Репорт.

В России данная цифра составила 18,1%, в Грузии – 19,2%, в Турции этот показатель достаточно высок – 24,4%.

Страна с наибольшим количеством женщин, страдающих ожирением, в Европе — Венгрия, 28,2%. ВОЗ также привел для сравнения ситуацию в США — там 35,5% женщин страдают лишним весом.

В рейтинг также вошли Великобритания с 26,9%, Ирландия – 25,1%, Испания – 24,6%, Германия – 24,2%, Франция и Украина – 22%, Италия – 20,1%.

Minval.az