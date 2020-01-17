С сегодняшнего дня предел скорости на проспекте Гейдара Алиева (от станции метро «Кероглу» до Мардакянского шоссе) с целью обеспечения безопасности движения на обеих полосах снижен до 110 км/ч.

Как сообщает АПА, в связи с этим регулируется предел скорости на других полосах.

Напомним, на обращение БТА в комиссию Кабмина по безопасности дорожного движения, соответствующие структуры дали положительные заключения, согласно которым, предел скорости будет снижен 17.01.2020. До этого времени будут решены необходимые технические вопросы.

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