В погранично-таможенных пропускных пунктах будет проведена просветительская работа по правилам этического поведения должностных лиц таможенных органов.

Как передает АПА, это нашло отражение в «Плане мероприятий по обеспечению выполнения поручений, поставленных на совещании под председательством президента Азербайджанской Республики и посвященном итогам 2019 года», утвержденном распоряжением премьер-министра Али Асадова.

Согласно плану мероприятий, Государственному таможенному комитету, Государственной пограничной службе поручено до конца 2020 года провести в погранично-таможенных пропускных пунктах просветительскую работу по правилам этического поведения должностных лиц таможенных органов.

ГТК и ГПС также поручено до апреля 2020 года подготовить предложения по улучшению инфраструктуры погранично-таможенных пропускных пунктов.

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