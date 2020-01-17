Сегодня начинается предвыборная агитация в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает АПА, согласно статье 75 Избирательного кодекса, проведение предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их уполномоченными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, чьи кандидаты зарегистрированы, блоками политических партий, их уполномоченными представителями и доверенными лицами должно быть начато за 23 дня до дня голосования и прекращено за 24 часа до начала голосования.

Согласно календарному плану, предвыборная агитация в связи с внеочередными выборами в Милли Меджлис начинается 17 января 2020 года, а завершится в 8.00 часов 8 февраля 2020 года.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года внеочередные выборы в Милли Меджлис назначены на воскресенье, 9 февраля 2020 года.

Minval.az