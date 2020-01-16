Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в 2019 году составил на сумму $296 млн 531,79 тыс., говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«В 2019 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 526,55 тонн фармацевтической продукции на $296 млн 531,79 тыс.» , — отметили в ГТК.

В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс. Таким образом, в 2019 году импорт в страну данной продукции сократился в количественном выражении на 2,4%, в денежном – на 2,2%

Minval.az