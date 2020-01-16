Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели рейды в торговых сетях ООО «Bizim Market» по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Х.Мамедова, 1С.

Как сообщили АПА в АПБА, в ходе рейда был выявлен факт продажи в маркетах контрафактного сливочного масла торговой марки «Белорусская корова». В ходе расследования было установлено, что это масло снабжено фальшивым штрих-кодом. Так, штрих-код был нанесен на ввезенное в страну сливочное масло торговой марки «Белорусская корова» ЗАО «Foodini».

Отмечено, что масло, продаваемое как сливочное масло торговой марки «Белорусская корова», маркировано производителем ОАО «Luninec». В письме, полученном из белорусского молочного завода ОАО «Luninec» указано, что эта компания не производит масло с торговой маркой «Белорусская корова».

Стало известно, что сертификат пищевой безопасности сливочного масла неизвестного происхождения марки «Белорусская корова», представленный ООО «SN Qida Təchizat» для ООО «Bizim Market» (Графы «Имя и адрес предприятия-импортера», «Имя и адрес предприятия-поставщика», «Страна-производитель», «Место погрузки», «Имя и адрес производителя») был сфальсифицирован.

Во время лабораторного анализа взятых образцов масла было установлено, что относительная массовая доля жирных кислот не соответствует требованиям норматива, продукт был подделан.

Обнаруженные по факту материалы в рамках законодательства направлены в органы прокуратуры для дачи юридической оценки. Было принято решение о запрете на продажу в общей сложности 12 тонн 575 кг продукции в 14 филиалах ООО «Bizim Market», указанная продукция изъята из оборота.

Minval.az