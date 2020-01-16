Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Госкомиссии по вопросам гражданства.

Согласно распоряжению, опубликованному в четверг на официальном сайте президента Азербайджана, главой комиссии является руководитель Администрации президента Азербайджана. Таким образом, в настоящее время главой комиссии является Самир Нуриев.

В целом, комиссия состоит из 11 человек, включая двух помощников президента Азербайджана, трех начальников отделов Администрации президента, министра иностранных дел, министра внутренних дел, руководителя Государственной миграционной службы, руководителя Службы госбезопасности и руководителя Службы внешней разведки.

Minval.az