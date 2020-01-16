В Билясуварском районе состоялось открытие мемориального комплекса «Дорога к Победе» («Zəfərə aparan yol»), посвященного памяти шехидов апрельских боев.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие представители министерства обороны, руководство Исполнительной власти Билясуварского района, родители шехидов и жители района.

Выступавшие рассказали об успехах азербайджанской армии в апрельских боях.

Мероприятие продолжилось поэтическими композициями, подготовленными школьниками.

Отметим, что в мемориальном комплексе увековечена память погибших в боях за возвышенность Лелетепе пяти отважных билясуварцев.

Minval.az