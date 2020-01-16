На прошлой неделе вся страна с ужасом и отчаянием читала новости о жуткой смерти 10-летней жительницы Товузского района Нармин. Наверняка не осталось ни одного человека в стране, кто равнодушно бы отмолчался и прошел мимо этой кровоточащей истории. Представители гражданского общества с ужасом и болью делились бесконечными новостями, публикуемыми в СМИ, осуждали негодяя, похитившего и убившего несчастного ребенка, а затем цинично сжегшего ее маленькое хрупкое тельце. Общественность призывала к суровому наказанию нелюдя, посмевшего совершить столь жестокое преступление, и многие после этого шокирующего убийства всерьез задумались о возвращении смертной казни.

Сочувствие семье покойной Нармин было, есть и остается искренним и неподдельным, и мы до вчерашнего дня считали, что нас больше ничем уже невозможно удивить. Но сознание наше взорвалось после шокирующего обращения бабушки покойной Нармин – Айнуры Исмайловой, которая, выступив в СМИ, заявила, что хочет квартиру в Баку, так как «семья боится оставаться в районе, где была убита ее внучка».

— Мы не хотим ежедневно видеться с семьей убийцы моей внучки – говорит А. Исмайлова. При этом она сохраняет спокойный вид, ее глаза не заплаканы, она держится с видом человека, который на самом деле не пережил боль и горечь страшной утраты, постигшей семью. Знакомая картина, не так ли?

На самом деле, согласно видеокадрам, опубликованным в СМИ и в соцсетях, дом в селе Дондар Гушчу Товузского района, в котором проживает семья покойной Нармин, достаточно большой и комфортный, и если его продать, то наверняка можно выручить сумму, которой вполне хватит на покупку небольшой квартиры в одном из других районов страны. Но о продаже дома в Товузе А. Исмаилова даже не заикнулась, ключевым смыслом ее посыла главе государства было слово «ДАЙТЕ».

После выхода видеообращения А. Исмаиловой эта тема стала топовой на форумах и в социальных сетях. Люди откровенно высказывали свое вполне справедливое возмущение, так как с аналогичной сиутацией пришлось столкнуться – в прошлом году, когда семья школьницы Элины откровенно требовала материальных благ в виде «денежных компенсаций» и квартиры от государства. В прошлом году эта тема была самой топовой, общество было расколото на две части, но постепенно многие защитники семьи постепенно поняли, что все сводится к банальному «выбиванию» денег, и отошли от желания помочь в плане правосудия. Да, Элину искренне жаль. Но смерть ребенка стала козырной картой в руках ее родственников, и этого циничного факта не могли не заметить люди, ранее искренне сочувствовавшие страшной потере.

А потому второй такой пример алчности явился для всех нас тяжелым ударом. Неужели и смерть 10-летней Нармин станет разменной картой в руках ее семьи, жаждущей переехать в Баку? Не в Гянджу, заметьте, не в любой другой соседний район, не в Сумгайыт, а именно в Баку! Вполне спокойно можно предположить, что сценарий действий семьи будет идентичным сценарию, продуманному семьей девочки, шагнувшей в смерть в апреле 2019 года.

На самом деле, подобная алчность и корысть создает отвратительный прецедент: получается, что всякий раз, когда будут гибнуть дети, их родители будут слезно клянчить жилплощадь и материальные блага у главы государства? И ведь стоит только хоть один-единственный раз властям пойти у них на поводу и из милосердия дать желаемую жилплощадь, то число детских смертей в нашей стране возрастет в разы. А все потому, что уродливое сознание серой массы нацелено на одно-единственное «благо», перед которым меркнут все остальные человеческие чувства – на обогащение.

История смерти Нармин пока что расследуется, и правоохранительные органы, сохраняя принцип презумпции невиновности, не называют Илькина Сулейманова убийцей, потому что суда над ним пока что не было. Кроме того, правоохранительные органы так же обратились к представителям СМИ, чтобы и они не апеллировали этим громким термином, потому что вина И. Сулейманова пока что официально не доказана.

Но с учетом сказанного мы все стали свидетелями не менее страшного преступления: попытки наживы на смерти ребенка. Интересно, существует ли статья в УК АР, предусматривающая наказание за подобный циничный шантаж? И если она существует, то ее следует применять, так как иначе в обществе, где практически не осталось ничего святого, появится новый вид выгодного дохода, а это недопустимо! И, возможно, только в страхе перед наказанием циничные родственники погибших детей не станут столь нагло и омерзительно высказывать СМИ свои непомерные аппетиты.

Яна Мадатова

Minval.az