Минэкономики Азербайджана планирует пересмотреть подход к приватизации госимущества.

Об этом заявил глава ведомства Микаил Джаббаров, передает «Интерфакс».

«В первую очередь, мы намерены пересмотреть подход к условиям приватизации государственного имущества, которое уже было выставлено на приватизацию. Это важный процесс. Кроме того, мы считаем необходимым проверить эффективность деятельности тех предприятий, которые были созданы уже после объявления крупных программ по приватизации госимущества. Это длительный процесс, и он требует от нас объемной работы», — сказал Джаббаров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

Minval.az