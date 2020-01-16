15 февраля в Азербайджанском государственном академическом
театре оперы и балета состоится один из самых востребованных и
любимых зрителями спектакль — балет «Лебединое озеро» Петра Ильича
Чайковского.
Для исполнения главных партий в спектакле руководство Оперного
театра пригласило звезд российского балета.
Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров (принц Зигфрид).
В этот день в спектакле также примут участие ведущие солисты
балетной труппы — Народный артист республики — Гюльагаси Мирзоев,
заслуженные артисты — Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар
Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур
Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт и др.
Дирижировать балетом будет главный дирижер театра,
Заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов
дирижеров и национальной премии «Хумай» Эйюб Гулиев.