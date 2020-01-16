15 февраля в Азербайджанском государственном академическом

театре оперы и балета состоится один из самых востребованных и

любимых зрителями спектакль — балет «Лебединое озеро» Петра Ильича

Чайковского.

Для исполнения главных партий в спектакле руководство Оперного

театра пригласило звезд российского балета.

Партию Одетты-Одиллии будет исполнять прима-балерина Государственного академического Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Кристина Кретова. А в роли принца Зигфрида выступит наш соотечественник, премьер Мариинского Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров (принц Зигфрид).

В этот день в спектакле также примут участие ведущие солисты

балетной труппы — Народный артист республики — Гюльагаси Мирзоев,

заслуженные артисты — Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар

Ферштандт, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, солисты Тимур

Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт и др.

Дирижировать балетом будет главный дирижер театра,

Заслуженный артист республики, лауреат международных конкурсов

дирижеров и национальной премии «Хумай» Эйюб Гулиев.

Minval.az