Бакинское транспортное агентство (БТА) устанавливает информационные таблички, указывающие на то, что места парковки на основных улицах и проспектах являются бесплатными.

Отмечается, что до определения Кабинетом министров Азербайджанской Республики цен на уличных парковках парковка бесплатная не только на территории, где установлены эти вывески, но и на других территориях, где стоянка и парковка не запрещены.

«Мы еще раз просим водителей соблюдать требования закона «О дорожном движении», не препятствовать другим участникам движения, нарушая правила парковки», — говорится в сообщении БТА.

Minval.az