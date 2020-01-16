31 декабря 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй был зафиксирован вирус с неизвестной этиологией.

Как сообщили АПА в Минздраве, 9 января правительство Китая сообщило, что эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса, который до сих пор не был обнаружен. Коронавирусы-большая группа вирусов, вызывающая различные заболевания, вплоть до ближневосточного респираторного синдрома и синдрома тяжелой острой респираторной болезни (ОРВИ).

Клинические симптомы и признаки заболевания, возникшего на данной территории,- температура, у некоторых пациентов — инфильтрация и дыхательная недостаточность обоих легких.

Согласно первичным исследованиям, болезнь не передается от одного человека другому.

Несмотря на то, что причиной пневмонии является новый коронавирус, потенциал заражения и форма все еще неизвестны. Поэтому при посещении регионов (в настоящее время — город Ухань), где наблюдается заболевание, целесообразно снизить риск ОРВИ, соблюдая следующие правила:

• Не находится в тесном контакте с людьми, страдающими острыми респираторными заболеваниями;

• Регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с больными людьми и их окружением;

• Избегать тесного контакта в скотобойнях или фермах с животными, а также с дикими животными;

• Пассажиры, перенесшие симптомы острой респираторной инфекции, должны закрывать рот одноразовой повязкой во время кашля и чихания, мыть руки.

ВОЗ не рекомендует путешественникам принимать какие-либо специальные меры.

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