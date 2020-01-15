Сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран.

Об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника и геолога, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

«Естественно, сегодня мы уделяем больше внимания ненефтяному сектору, стараемся развивать его. Но никто не должен забывать, что основа экономики Азербайджана, ее становой хребет – это нефтегазовый сектор. Нефтегазовый сектор еще на протяжении десятилетий будет ведущим сектором Азербайджана. Конечно, мы постараемся и, уверен, добьемся того, чтобы развивался и ненефтяной сектор. Показатели прошлого года наглядно подтверждают это. Но каждый должен знать, что нефтегазовый сектор является ведущим. И это естественно, потому что родиной нефти является Азербайджан. Именно азербайджанские нефтяники первыми стали добывать нефть на море. На современном этапе Азербайджан полностью задействовал свой нефтегазовый потенциал на основе новых технологий. Построены гигантские нефте- и газопроводы, за счет доходов от нефти реализованы крупные транспортные проекты», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что сегодня Азербайджан по всем параметрам приближается к уровню развитых стран.

«Уверен, что настанет день, когда Азербайджан займет свое место среди этих стран. Хошбахт муаллим, я знаю, что вы с детских лет тяготели к знаниям. Может возникнуть вопрос: откуда я это знаю? Но хочу рассказать товарищам один случай. В прошлом году, когда Мехрибан ханым посетила святилище Пиргасан, к ней подошли члены одной семьи и пригласили в Кюрдаханы. Они также сообщили, что в поселке Кюрдаханы имеется много проблем, дороги, школа находятся в плачевном состоянии, и пригласили Мехрибан ханым в гости. Она приняла приглашение и посетила поселок Кюрдаханы, после чего многие проблемы там нашли решение. В Кюрдаханы был создан новый парк, отремонтированы все дороги, построена новая школа. Спустя некоторое время во время беседы вы сказали, что в детстве учились в школе в Кюрдаханы. Я удивился, потому что знал, что вы – пиршагинец. Я спросил, почему вы ездили в Кюрдаханы, если в Пиршаги была школа? Как сегодня помню, вы сказали: потому что в Кюрдаханы были хорошие учителя. Верно? Хотя это были соседние села, дороги в то время находились в ужасном состоянии. Представьте себе, каждый день пешком ходил из Пиршаги в Кюрдаханы за знаниями. То есть уже было понятно, что у вас большое будущее. Затем вы делились знаниями с молодежью. Вы также являетесь большим ученым, очень активны как действительный член Национальной Академии Наук Азербайджана. У вас много научных трудов, основанных на опыте. То есть это не просто версии, теории. А опыт налицо, как в советский период, так и в годы независимости. Именно поэтому вы были награждены самыми высокими орденами и в советское время, и в период независимости. Первый орден вы получили в 1963 году – орден Трудового Красного знамени. Второй орден – в 1971 году – «Знак почета». А третий орден – в 1976 году – второй орден Трудового Красного знамени. Я еще многое знаю, скажу потихоньку. Затем в период независимости великий лидер Гейдар Алиев в 2000 году наградил вас самым высоким орденом – орденом «Истиглал». Далее очередь дошла до меня, и вы были награждены в 2004 году орденом «Шохрат», в 2009 году – орденом «Шараф», в 2015 году – Почетным дипломом Президента Азербайджана, в прошлом году удостоены Премии Гейдара Алиева. А вчера моим Распоряжением вы были награждены высшим орденом Азербайджана – орденом «Гейдар Алиев». Знаете, мы уже 25 лет знакомы с Хошбахт муаллимом. У нас всегда были очень тесные искренние товарищеские отношения. Мы были попутчиками и летом 1994 года принимали участие в последнем переговорном процессе по подготовке «Контракта века». Мы более месяца оставались в американском городе Хьюстон. Переговоры проходили очень напряженно, было много проблем. Обе стороны хотели добиться самых приемлемых условий для себя. В конечном итоге мы, как мне кажется, придя к очень приемлемому компромиссу, добились наилучших условий для Азербайджана. Эти условия нашли отражение и в сегодняшнем долевом разделе», — сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня 75-80 процентов прибыльной нефти достается Азербайджану.

«Несмотря на то, что Азербайджан не вкладывал средств в разработку месторождения. Тогда мы включили в контракт статью о том, что со временем по меньшей мере 90 процентов работающих людей должны являться гражданами Азербайджана, и добились этого. А это означает подготовку кадров. Сегодня кадры, прошедшие хорошую подготовку, работают в различных странах, у нас. Поэтому незабываемый хьюстонский этап, конечно же, был очень важным, потому что не прошло и месяца после нашего возвращения, как был подписан контракт и, таким образом, была открыта новая страница нашего развития. В то время мы были как одна семья. Помните, мы оставались в отеле «Апарт», там была кухня. Мягко говоря, мы немного устали от гостиничной еды. Поэтому мы просили Мехрибан ханым, она готовила, угощала нас. Это незабываемые дни, о которых мы всегда помним. Должен также сказать, что мы были соседями с Хошбахт муаллимом в Государственной нефтяной компании, наши двери находились рядом. У нас была одна приемная, и мы встречались каждый день. Я многому научился у Хошбахт муаллима. Еще тогда, работая в Нефтяной компании, и после этого я часто убеждался в том, насколько глубокими знаниями обладает Хошбахт муаллим», — сказал президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что ему также было известно, что великий лидер Гейдар Алиев очень верил Хошбахт муаллиму, его словам.

«То есть, его слова считались абсолютной истиной, и во многих случаях это находило подтверждение. Помню, в 1997 году после подписания контракта по месторождению «Абшерон», были проведены сейсмические работы и определено место разведочной скважины. Хошбахт муаллим сказал тогда зарубежным партнерам, что они ошибочно выбрали место скважины, там не будет никаких запасов. А они сказали, мол, он пожилой человек, а у нас – сейсмические установки, специалисты, тысячи работников, торговый оборот, исчисляющийся миллиардами долларов, наша капитализация измеряется десятками миллиардов. Мало ли, что говорит какой-то геолог. Не придали значения и пожалели. Потому что не послушали Хошбахт муаллима, пробурили скважину вхолостую. Таким образом, договор был расторгнут, и они вынуждены были покинуть Азербайджан, это месторождение. Однако спустя несколько лет другая компания проявила интерес к месторождению «Абшерон». Вновь был подписан контракт, правильно было выбрано место разведочной скважины и открыты большие запасы», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что еще в то время – в 1990-х годах Хошбахт муаллим говорил, что запасы газа на месторождении «Абшерон» составляют по меньше мере 300 миллиардов кубометров.

«Не могу сказать, откуда он это знал, но сегодня жизнь подтвердила это. К такому же выводу пришла и иностранная компания, и в конце нынешнего или же в следующем году мы получим на «Абшероне» первый газ в объеме 1,5 миллиарда кубометров. Это сам по себе показатель. Выражаясь словами Хошбахт муаллима, он знает Каспийское море вдоль и поперек. Хошбахт муаллиму принадлежат огромные заслуги в вопросе определения правового статуса Каспийского моря, так как он участвовал во всех саммитах, и его слова воспринимались на мероприятиях как абсолютная истина. Два года назад был определен правовой статус Каспия, достигнуто соглашение. Но до этого возникали многочисленные споры, и присутствие Хошбахт муаллима в составе нашей делегации всегда усиливало нашу позицию. Хочу коснуться еще одного вопроса, со временем все это забывается. Это связано с разработкой месторождения «Шахдениз». В 1996 году должен был быть подписан контракт, все переговоры завершились. Однако один из представителей власти возражал против подписания. У него не было никаких оснований, этот человек вообще не имел представления о нефтегазовой промышленности. Он просто наполнял свои карманы, продавая за рубеж нефть и нефтепродукты, добытые нефтяниками и произведенные переработчиками. Без всяких на то оснований он выразил решительный протест», — сказал президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то время Гейдар Алиев пригласил все руководство Государственной нефтяной компании и каждому предоставил слово.

«Все выступавшие, в том числе Хошбахт муаллим, сказали, что контракт обязательно должен быть подписан и условия самые приемлемые для нас. Помню, великий лидер очень внимательно слушал Хошбахт муаллима. Мнение именно Хошбахт муаллима, а также общее мнение было таково, что контракт обязательно должен быть подписан. А теперь представьте, если бы в 1996 году не был подписан контракт «Шахдениз», то не было ни Баку-Тбилиси-Эрзурум, ни TANAP, ни Южного газового коридора. В каком состоянии в таком случае находилось бы газоснабжение Азербайджана? Не будь газа «Шахдениз», мы не смогли бы обеспечить свои потребности. Сколько инвестиций в это было вложено, и сегодня Азербайджан стал страной-экспортером газа в мировом масштабе, в Евразии. Таких событий много, со временем я раскрою их. Еще раз хочу сказать, Хошбахт муаллим – прекрасный человек, прекрасный ученый, прекрасный специалист. Высшая награда, которая сегодня ему будет вручена, еще раз свидетельствует о том, что Азербайджанское государство и народ высоко оценивают деятельность Хошбахт муаллима. По дороге сюда я узнал, что из азербайджанских орденов у Хошбахт муаллима нет только ордена «За службу Отечеству». Его я оставил на 95-летний юбилей. Дел много. Должен также сказать, что мы постоянно находимся в контакте с Хошбахт муаллимом. После бурения каждой новой разведочной скважины или же в случае хорошего дебита в какой-либо скважине, первым об этом мне сообщает Хошбахт муаллим. Поэтому, когда он звонит мне, я знаю, что услышу радостную весть», — сказал президент Ильхам Алиев.

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