Продолжаются провокации вражеской стороны в отношении боевых позиций отдельной пограничной дивизии «Газах» Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), которая осуществляет охрану госграницы с Арменией в Газахском и Агстафинском направлениях.

Как говорится в сообщении ГПС, начиная с 16:00 15 января, погранично-боевые пункты в направлении села Мазам Газахского района и автодорога, соединяющая село с районным центром, подверглись обстрелу из крупнокалиберных орудий и снайперских винтовок подразделениями ВС Армении, дислоцированных поблизости села Беркабер Иджеванского района Армении.

Вражеская провокация была пресечена, огневые точки, из которых велся огонь по погранично-боевым пунктам ГПС Азербайджана, были подавлены ответным огнем.

Minval.az