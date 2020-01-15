Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана закупило 100 «London-taxi» работающих на электричестве.

«В настоящее время в Азербайджане задействованы 1,5 тыс. «London-taxi». Из них 1,2 тыс. находятся на балансе Минтраса. Кроме этого, мы заказали 100 новых «London-taxi» соответствующие всем современным требованиям. Их преимуществом является, то что они будут работать на электричестве. Новые такси будут завезены в Азербайджан в течение трех месяцев», — заявил глава ведомства Рамин Гулузаде на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Minval.az