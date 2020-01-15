Фонд Гейдара Алиева обеспечил лекарственными препаратами находящихся на государственном учете лиц в возрасте до 18 лет с врожденным буллёзным эпидермолизом, сообщает в среду Trend.

Сотрудники Фонда передали семьям этих лиц в Баку, Агсу, Агдаме, Астаре, Билясуваре, Хызы, Имишли, Газахе, Масаллы, Сабирабаде и Шамахы лекарственные препараты в 42 наименованиях, предусмотренные для использования в течение одного года, а также индивидуально выписанные рецепты и письма с рекомендациями.

Напомним, что деятельность в сфере здравоохранения и социальной сфере — одно из приоритетных направлений Фонда Гейдара Алиева. Активно участвуя в решении проблем населения, связанных со здравоохранением, Фонд также осуществляет такие проекты, как «Самая высокая забота о детях-диабетиках», «Во имя жизни без талассемии», поддержка операций детям с врожденным пороком сердца, «Кохлеарная имплантация».

Minval.az