Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/01/15 16:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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