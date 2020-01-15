В 2012-2014 годах в Азербайджан были завезены предназначенные для езды по бездорожью автомобили китайского производства. Это кончилось тем, что эти автомобили разрушили дорожную инфраструктуру страны, поскольку они двигались по асфальтовым покрытиям.

Об этом председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов сказал на пресс-конференции в штаб-квартире партии «Ени Азербайджан», передает Репорт.

По его словам, на сегодняшний день подобные автомобили встречаются не так часто, взамен возросло число китайских автомобилей, произведенных после 2015 года.

Minval.az