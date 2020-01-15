Задержан объявленный Азербайджаном в международный розыск 58-летний иранский врач.

Как сообщает Report, в Иране задержан объявленный в международный розыск по линии Интерпола гражданин Ирана Мохсен Тахири.

Мужчина был объявлен в розыск по ст. 137 (купля-продажа и принуждение к изъятию для трансплантации органов или тканей человека) и 144-1 (торговля людьми) УК АР.

По уголовному деле проходит 27 потерпевших. Обследование доноров проводилось в Иране, а трансплантация органов — в Грузии и Таджикистане.

Minval.az