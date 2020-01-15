В приложении «Wall Street Opinion» газеты «Wall Street Journal» опубликована статья, резко критикующая деятельность Сары Уитсон — руководителя департамента по Ближнему Востоку и региону Северной Африки организации «Human Rights Watch».

В статье профессора Университета Джорджа Мейсона Юджина Конторовича осуждается поддержка Уитсон политике Армении по заселению в нагорно-карабахском регионе, передает АПА.

В статье под названием «Различный подход в отношении заселения» отмечается, что руководитель департамента по Ближнему Востоку и региону Северной Африки организации «Human Rights Watch» в числе тех, кто критикует существование израильских поселений на западном берегу Иордана, призывает к бойкоту Израиля, предъявляет международные обвинения. В то же время Уитсон поддерживает заселение на других на оккупированных территориях.

«Политика заселения, которую поддерживает Уитсон, проводится в Нагорном Карабахе. Эта территория до 1994 года находилась в пределах границ постсоветского Азербайджана, и была оккупирована Арменией в результате продолжительной войны. С того времени правительство Армении активно пропагандирует заселение на указанной территории. Многие армяне считают Карабах исторической родиной. Но Организация Объединенных Наций, международные суды, США и другие страны признают эту территорию оккупированной территорией Азербайджана», — пишет автор.

В статье отмечается, что имеющая армянские корни Уитсон в 2018 году активно участвовала в акциях по сбору пожертвований для Армянского национального комитета Америки, который считает Карабах «неотъемлемой частью армянских земель».

«Возглавляя бойкот организации Human Rights Watch против действий Израиля на Западном берегу реки Иордан, Уитсон в Twitter ведет пропаганду армянских вин, производимых на оккупированных территориях. На мой вопрос о несоответствии позиций, госпожа Уитсон ответила так:

«Моя личная поддержка армянских диаспорских организаций относится к их благотворительной и просветительской работе в Армении и их усилиям по признанию «геноцида армян».

Но это объяснение противоречит ее позиции по Израилю. Потому что обращения Уитсон для пожертвований никоим образом не ограничиваются проблемами образования. Она похвалила работу «Армянского Благотворительного Союза», поддерживающего строительство новых поселков для поощрения «заселения молодых семей». Он поблагодарила специальную группу, которая помогает «поселившимся в Армении» сирийским армянам, но факт заключается в том, что большинство этих беженцев были переселены на оккупированные территории. Если бы Human Rights Watch выражала категорическую позицию против заселения и оккупации, руководитель департамента по Ближнему Востоку не был бы сторонником этой оккупации», — подчеркивается в статье.

Автор отмечает, что людей с таким подходом много. Он также в статье упомянул об американской писательнице Нэнси Григорян, которая является активисткой кампании по бойкоту Израиля, но поддерживает политику Армении по заселению.

Кроме того, напоминая призывы члена Палаты представителей Рашиды Тлаиби к бойкоту Израиля, автор обращает внимание на то, что она является одним из основных авторов законопроекта, поддерживающего нормализацию отношений с оккупированным Нагорным Карабахом.

Minval.az