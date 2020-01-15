«В прошлом году в связи с реадмиссией было сделано 480 запросов. Это означает уменьшение на 15% (567) по сравнению с 2018 годом».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции Государственной миграционной службы, посвященной итогам 2019 года, сказал начальник ГМС Вусал Гусейнов. По его словам, в прошлом году было 457 случаев реадмиссии. Эта цифра в 2018 году составляла 464.

Начальник службы отметил, что в 2019 году 404 иностранцам был присвоен статус беженца: «По сравнению с 2018 году это означает повышение на 7%. Среди проживающих на территории страны в качестве беженца, 43 человека являются гражданами Ирана, 30 — Афганистана, 5 – Ливии, 3 – Пакистана, 2 – Южноафриканской Республики».

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