В прошлом году число обращений для получения статуса беженца увеличилось на 7 процентов.

Об этом на пресс-конференции в Государственной миграционной службе (ГМС), посвященной итогам прошедшего года, сказал начальник ГМС Вусал Гусейнов, передает АПА.

Начальник службы отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 году число приехавших в страну иностранцев и лиц без гражданства увеличилось на 11%, временно проживающих в стране – на 10%, получивших разрешение на работу – на 8%.

В.Гусейнов добавил, что число решений, принятых ГМС в связи с нарушением требований миграционного законодательства, уменьшилось на 23%.

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