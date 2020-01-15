Сын бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева освобожден от занимаемой должности в Главном управлении по борьбе с коррупцией.

Об этом на пресс-конференции по итогам 2019 года сказал заместитель генерального прокурора — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что сын Н.Гулиева Рамал Гулиев на основании собственного обращения соответствующим приказом генерального прокурора освобожден от занимаемой должности.

«Рамал Гулиев раньше был сотрудником Главного управления по борьбе с коррупцией, но сейчас не работает в этом управлении», — подчеркнул К.Алиев.

Minval.az