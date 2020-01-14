В 2019 году в Азербайджан было ввезено гуманитарных грузов, безвозмездной и технической помощи на сумму 30 261 тыс. долларов.

По подсчетам АПА на основании отчета Государственного таможенного комитета, по сравнению с 2018 годом этот показатель уменьшился на 28895,29 тыс. долларов или почти в два раза.

Наряду с этим, за отчетный период Азербайджан отправил гуманитарных грузов, безвозмездной и технической помощи на сумму 966,7 тыс. долларов, что на 836,16 тыс. долларов или в 7,4 раза больше показателя 2018 года.

Minval.az