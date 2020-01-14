Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы внес ясность в вопрос открытия мечети «Абу Бакр».

Как сообщает АПА, председатель комитета отметил, что мечеть «Абу Бакр» нуждается в ремонте: «Там возникла угроза обрушения минарета, поэтому мечеть не функционирует в данный момент. Проводится разбирательство в связи с восстановительными работами. После его завершения и обсуждения данного вопроса с Управлением мусульман Кавказа и соответствующим органом исполнительной власти будет принято решение. Сроки открытия мечети зависят от времени окончания ремонта».

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