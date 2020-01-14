Полиция расследовала обращение в связи с угрозами в адрес Бахтияра Гаджиева в социальных сетях.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Отмечается, что сотрудники Управления полиции Ясамальского района задержали Эльмана Багирова (1989 г.р.), зарегистрированного в Сураханинском районе, выдававшего себя с фейкового профиля в социальной сети за гражданина США Турана Эльмара Исмаил оглу.

Установлено, что Э.Багиров находился в розыске в связи с уклонением от следствия. Он обвинялся по статье 182.2.2 (вымогательство).

По факту продолжается следствие.

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