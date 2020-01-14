«Я и раньше говорил, хочу сказать еще раз: в Азербайджане должна быть проведена большая просветительская работа, связанная со страхованием собственности».

Об этом, как сообщает «Минвал», заявил президент Ильхам Алиев в понедельник, выступая на совещании по итогам 2019 года.

«Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы. Учитывая то, что в Азербайджане имеются большие пробелы в этой области, государство взяло на себя всю финансовую нагрузку. Конечно, это требовало крупных средств, однако, еще раз говорю, удобство граждан, их благосостояние, нормальные условия жизни являются для нас основным вопросом. Но считаю, что в этом году и в последующие годы необходимо предпринять очень серьезные шаги, связанные со страхованием имущества, в том числе просвещением. Следует проводить различные мероприятия, связанные с данным вопросом, подробно информировать граждан о предстоящих шагах. Поручаю правительству уделить внимание данному вопросу. Это также окажет позитивное влияние на развитие страхового сектора нашей страны», – подчеркнул глава государства.

Minval.az