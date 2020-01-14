15 января в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами ожидаются дожди. Будет дуть северо-западный ветер, к вечеру усилится.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 775 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-85%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако к вечеру в некоторых местностях ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10, в высокогорных местностях 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az