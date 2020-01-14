Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов уволил сотрудника дорожной полиции за взятку.

Как передает Unikal.org, приказом Вилаята Эйвазова уволен сотрудник полка Дорожно-патрульной службы старший сержант полиции Вугар Мехтиев, который запятнал честь внутренних органов, требуя взятку.

Данное сообщение подтвердил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев.

Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник дорожной полиции требует у водителя грузового автомобиля взятку за перегруз, грозя в противном случае поставить грузовик на весы.

Так как машин в караване было три, он потребовал 30 манатов.

Водитель протянул ему 15 манатов, однако полицейский не согласился на это.

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