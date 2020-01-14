В 2019 году в Азербайджан импортировано 47 710 единиц автомобилей различного назначения.

Как сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК), это на 18 834 единиц или 65,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, выросло на 250 единиц или на 84,2% – до 547, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей — на 17 009 единиц или 65,05% — до 43 156, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов — на 1 480 единиц или на 64,35% — до 3 780, моторных транспортных средств специального назначения – на 95 единиц или на 72% — до 227 единиц.

Minval.az