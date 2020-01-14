На вчерашнем заседании, посвященном итогам 2019 года, президент Ильхам Алиев спросил у министра финансов Самира Шарифова, сколько средств предусмотрено в этом году для снижения уровня внешнего долга.

Однако, Самир Шарифов не ответил конкретно на поставленный вопрос, а начал говорить о другом:

«Господин президент, в соответствии с определенной вами стратегии по долгосрочному управлению государственным долгом реализуются соответствующие меры. В настоящее время наш прямой внешний долг составляет 17,2%. В то же время, долг государственных учреждений..», — начал было Самир Шарифов, однако Ильхам Алиев прервал его и сказал:

«Я задаю тебе простой вопрос, а ты мне начинаешь читать лекцию».

Minval.az