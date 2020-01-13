В Азербайджане ужесточен порядок приема в магистратуру по специальностям, требующим специальных навыков.

Как передает АПА, соответствующее изменение внесено Кабинетом министров в правила приема в магистратуры высших учебных заведений и Национальной академии наук.

Согласно изменению, для выбора специализации по специальностям, требующим специальных способностей, впредь будет учитываться не соответствие результата экзамена по выявлению навыков условиям конкурса, а получение «зачета» в этом экзамене, как это принято при выборе специализации по специальности «Журналистика». То есть, специальности, которые требуют особых навыков, и специальность «Журналистика» смогут выбрать лишь те бакалавры, которые прошли регистрацию на официальном сайте ГЭЦ, приняли участие в экзамене по выявлению особых способностей и получили «зачет».

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