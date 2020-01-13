Рост ВВП Азербайджана в 2019 году составил 2,2%, заявил президент Ильхам Алиев.

«2019 год был удовлетворительным для экономики Азербайджана. В экономике многое было сделано, цифры свидетельствуют о продуманности проводимой экономической политики. Это был год глубоких и всесторонних реформ, они позволят в последующие годы более обеспечить рост ВВП высокими темпами», — сказал Алиев в понедельник на совещании, посвященном итогам 2019 года.

По его словам, рост ВВП в 2019 году составил 2,2%, что является «хорошим показателем». «Рост ненефтяного ВВП составил 3,5%. Рост промпроизводства составил 1,5%, в том числе ненефтяного промпроизводства – 14%. Рост АПК составил около 7%, инфляция – 2,6%, рост номинальных денежных доходов населения – 7,4%», — цитирует президента «Интерфакс».

Алиев подчеркнул, что по итогам 2019 года валютные резервы Азербайджана выросли на $6,4 млрд и достигли рекордного уровня в $51 млрд.

Президент добавил, что положительное сальдо во внешней торговле составило $6 млрд.

Глава государства заявил, что в 2019 году Азербайджан посетило 3 млн 170 тыс. туристов, они потратили в стране 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд).

«В 2019 году Азербайджан потратили 3,17 млн иностранных туристов, что является рекордным показателем. Расходы туристов только посредством банковских карт в Азербайджане в 2019 году составили 1,26 млрд манатов. Подсчеты показывают, что всего иностранные туристы потратили (включая наличными) 4,3 млрд манатов ($2,53 млрд). Я озвучиваю траты в манатах, но на самом деле это валюта. И эта валюта в тоже время один из видов экспорта», — сказал Алиев.

По словам президента, в макроэкономической стабильности страны это играет большую роль. «Конечно, основные валютные поступления приходятся на нефть и газ, также валютные поступления обеспечивает и ненефтяной сектор, рост которого достиг 14%. Мы и в будущем будем уделять внимание развитию туризма в стране», — сказал глава государства.

Minval.az