Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в своевременном запуске в 2020 году Транс-Адриатического газопровода (TAP).

«Строительство четвертого компонента Южного газового коридора (ЮГК) — Транс-Адриатического газопровода — успешно реализуется. Объем выполненных работ превысил 90%. Уверен, что мы в текущем году отметим запуск газопровода TAP в запланированные сроки», — заявил Алиев в понедельник, выступая на совещании по итогам 2019 года.

Глава государства назвал историческим достижением запуск в 2019 году в полном объеме Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), являющего третьим компонентом ЮГК.

«Если бы соглашение по TANAP не было подписано, то работы по Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз не начались, и мы бы не смогли получить дополнительные объемы газа. Это создало бы большие проблемы. В этой связи подписание и досрочный запуск TANAP, а также значительная экономия средств от запланированных (при строительстве –ИФ) являются историческим достижением», — подчеркнул глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az