Министерство экологии и природных ресурсов внесло ясность в вопрос о вероятности пожаров в лесах в связи с ожидаемым повышением температуры на территории Азербайджана.

Как сообщил в понедельник Trend главный гидролог Национального департамента гидрометеорологии Асиф Вердиев, согласно разработанным различным климатическим сценариям, в последующие годы в Азербайджане будет продолжаться тенденция роста среднегодовой температуры. До 2040 года этот показатель вырастет на 1,5 процента, с 2040 по 2070 годы — на 2,5 процента. Согласно прогнозам, в основном рост затронет низменные районы. Значительный рост температуры в горных районах не прогнозируется.

Вердиев сообщил, что большинство лесов в Азербайджане расположены в горных районах, поэтому рост температуры непосредственно не подействует на возникновение пожаров. Однако умеренная, жаркая и засушливая погода может спровоцировать лесные пожары.

«Основной фактор, провоцирующий лесные пожары — это человек. Как и во всем мире, так и в Азербайджане отмечается возникновение пожаров по вине человека» — сказал Асиф Вердиев.

Отметим, что последние годы, в зависимости от региона, среднегодовая температура в стране увеличилась на 0,8 — 1,9 градуса по сравнению с базовым периодом (1961-1990 года), а годовое количество осадков в основном уменьшилось.

В некоторых районах Кура-Араксинской низменности количество осадков снизилось на 12-15 процентов, а на Абшеронском полуострове и прибрежных территориях севернее полуострова увеличилось на 2-3 процента. Наряду с этим, количество осадков в теплое время года снизилось на 3-17 процентов. Темп роста годовой температуры в течение 134 лет составил 0,8 — 1,4 градуса. Количество атмосферных осадков в некоторых территориях за 125 лет уменьшились (в Агстафе — 88 мм, в Нахчыване — 7 мм), а в Гяндже увеличились на 8 мм.

Minval.az