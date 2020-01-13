Число кандидатов в депутаты достигло 1099 человек.

Как говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), зарегистрированы кандидатуры 1099 из 2431 человек, обратившихся для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года.

По трем избирательным округам зарегистрированы все выдвинувшие свои кандидатуры – по 3 человека от Шарур-Садаракского избирательного округа №1 и Бабек-Кенгерли-Нахчыванского избирательного округа №3, 9 человек от Товузского избирательного округа №105.

Наибольшее число кандидатов в депутаты баллотируется по Агсу-Исмаиллинскому избирательному округу №87. По данному избирательному округу зарегистрированы кандидатуры 24 человек.

Minval.az