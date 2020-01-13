Васиф Талыбов награжден орденом «Шараф» за особые заслуги в области государственного строительства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Васиф Талыбов награжден орденом «Шараф» за особые заслуги в области государственного строительства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Дата: 2020/01/13 19:00
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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